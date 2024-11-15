Москва, 15 ноября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Разговор президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем состоялся по инициативе немецкой стороны, и в этом его важность. Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Разговор состоялся по инициативе германской стороны, в этом, конечно, его важность… Происходят попытки сопоставить позиции… политическая воля к тому, чтобы эту позицию узнавать из первых рук. Это то, что, конечно, не может не вызывать удовлетворения», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он добавил, что в то же время говорить о совпадении мнений не приходится, существуют глубокие разногласия, но сам факт диалога позитивный.

Песков отметил, что Путин рассказал Шольцу о российском видении ситуации и возможных перспективах. При этом, по его словам, позиция немецкого канцлера по Украине хорошо известна — она «повторяется как мантра» европейскими политиками по несколько раз в день.

Как передавало ИА Регнум, Путин провёл телефонный разговор с Шольцем 15 ноября. Он стал первым за два года. Российский лидер перечислили условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

Также Путин указал Шольцу, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма.