Балашиха, Московская область, 15 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на теракт после попытки поджога релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Кадр из видео

Подозреваемыми оказались молодой человек 2001 года рождения и подросток 2009 года рождения. Вечером 13 ноября года они по указанию кураторов из мессенджера за деньги собирались поджечь релейный шкаф вблизи станции Горенки Горьковского направления. Выполнить задуманное они не успели, так как на месте были пойманы силовиками и полицейскими.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Взрослый преступник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине может грозить лишение свободы сроком до 20 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября ФСБ задержала подростка, который планировал поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в Кировской области. Диверсия могла мог повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов. Кураторы с Украины обещали заплатить за выполненное задание 25 тыс. рублей.

В сентябре сотрудники транспортной полиции задержали четырёх человек, подозреваемых в поджоге релейных шкафов на станции Храпуново Горьковского направления. Преступление они совершали по указанию неизвестного куратора из мессенджера за определённое денежное вознаграждение.