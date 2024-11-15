Москва, 15 ноября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Министерство юстиции России внесло в список иноагентов двоих граждан России — физика и писательницу Веру Афанасьеву и журналиста Магомеда Ториева. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что Афанасьева распространяла недостоверные сведения о решениях, принимаемых органами власти, и о проводимой ими политике. Также она транслировала недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС России.

«Выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — сообщили в ведомстве.

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