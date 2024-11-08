Москва, 8 ноября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В соответствии с распоряжением Министерства юстиции России в реестр иноагентов был включён стендап-комик Денис Чужой (настоящее имя Денис Алесин). Об этом сообщается на сайте ведомства.

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«Д. В. Алесин принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что комик выступал против ведения СВО и сейчас проживает за пределами России.

Помимо Чужого, реестр иноагентов пополнился чеченским оппозиционным блогером Тумсо Абдурахмановым, журналистом Дмитрием Трещаниным, а также телеграм-каналом «Говорит НеМосква».

Как передавало ИА Регнум, с 11 ноября в России досрочно прекратятся полномочия иноагентов в органах власти. Лица, работающие не в интересах своей страны, не смогут представлять граждан в органах публичной власти, ранее напомнил председатель нижней палаты российского парламента.

24 октября глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв сообщил, что подконтрольные Западу иноагенты пытались дискредитировать проходящий в Казани саммит БРИКС.