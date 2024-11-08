Москва, 8 ноября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Министерство юстиции внесло проект «Говорит Немосква» в реестр иностранных агентов. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 8 ноября.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Участники указанного проекта распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и выступали против проведения СВО, сказано в сообщении.

«Проект «Говорит НеМосква» распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Выступал против специальной военной операции на Украине», — отметила пресс-служба Минюста.

Создатели проекта проживают за пределами РФ, сказано также в сообщении.

Также в реестр иноагентов были включены комик «Денис Чужой» (Денис Алесин), журналист «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Дмитрий Трещанин и блогер Тумса Абдурахманов.

Как передавало ИА Регнум, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента готовит законопроект об особом порядке выплат средств иноагентам, осуществляющим интеллектуальную деятельность. Их обяжут открывать специальный рублёвый счёт, получать деньги иным способом иноагенты не смогут, сказал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что меры прорабатываются и в отношении тех граждан, которые не внесены в реестр иноагентов, но негативно высказывается о России из-за рубежа.

С 11 ноября в России досрочно прекратятся полномочия иноагентов в органах власти. Лица, работающие не в интересах РФ, не смогут представлять граждан в органах публичной власти, напомнил ранее Володин.