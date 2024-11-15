Вашингтон, 15 ноября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. США предупредили киевский режим, что ему, возможно, придётся пойти на территориальные уступки, если будет реализован план урегулирования конфликта избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом 15 ноября сообщила американская газета Politico.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Украине говорят, что ей придётся пойти на серьёзные территориальные уступки», — говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что эти условия вполне могут войти в программу Трампа по разрешению украинского кризиса. Оно также назвало глупостью обещания Запада поддерживать Украину до тех пор, пока она не вернётся к границам 1991 года.

Как передавало ИА Регнум, урегулирование конфликта на Украине было одним из предвыборных обещаний Трампа. 14 ноября он подтвердил, что будет добиваться этого, и пообещал усердно над этим работать. При этом пока он не раскрывал плана действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 ноября не исключил, что действия Трампа будут расходиться с обещаниями, данными, чтобы победить на выборах. Кремль следит за шагами нового американского лидера и по ним будет делать выводы о нём.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 ноября подчеркнул, что никто не может обязать Россию выполнять предложения США, в том числе по украинскому кризису. Москва будет действовать, как посчитает нужным, подчеркнул политик.