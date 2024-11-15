Число пострадавших при штурме парламента Абхазии увеличилось до девяти
Сухум, 15 ноября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Количество людей, которые получили травмы при штурме парламента Абхазии, возросло до девяти. Об этом 15 ноября сообщили в минздраве республики.
«Девять человек попали в больницу, получив телесные повреждения разной степени тяжести», — процитировало представителей ведомства «РИА Новости».
Отмечается, что пациентов с тяжёлыми травмами нет.
Как сообщало ИА Регнум, в Сухуме у здания парламента проходят организованные оппозицией акции протеста против ратификацией соглашения с Россией об инвестициях. Парламент собирался рассмотреть этот вопрос 15 ноября, но под давлением протестующих отменил заседание.
Участники протестов прорвались в здание парламента, требуя снять с повестки вопрос о ратификации соглашения. Протестующие также потребовали отставки президента Аслана Бжании.
В ходе штурма пострадали люди. Ранее минздрав республики сообщал о госпитализации одного человека с травмой головы и ещё об одном пострадавшем. Силовики применили слезоточивый газ.
В администрации президента Абхазии 15 ноября сообщили о подготовке документа об отзыве законопроекта о ратификации соглашения с Россией из парламента. Отмечалось, что этот шаг необходим для «стабилизации обстановки».