Сухум, 15 ноября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Количество людей, которые получили травмы при штурме парламента Абхазии, возросло до девяти. Об этом 15 ноября сообщили в минздраве республики.

РИА Новости

«Девять человек попали в больницу, получив телесные повреждения разной степени тяжести», — процитировало представителей ведомства «РИА Новости».

Отмечается, что пациентов с тяжёлыми травмами нет.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3929544" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры-с-протестующими-в-парламенте-и-администрации-президента-Абхазии

Как сообщало ИА Регнум, в Сухуме у здания парламента проходят организованные оппозицией акции протеста против ратификацией соглашения с Россией об инвестициях. Парламент собирался рассмотреть этот вопрос 15 ноября, но под давлением протестующих отменил заседание.

Участники протестов прорвались в здание парламента, требуя снять с повестки вопрос о ратификации соглашения. Протестующие также потребовали отставки президента Аслана Бжании.

В ходе штурма пострадали люди. Ранее минздрав республики сообщал о госпитализации одного человека с травмой головы и ещё об одном пострадавшем. Силовики применили слезоточивый газ.

В администрации президента Абхазии 15 ноября сообщили о подготовке документа об отзыве законопроекта о ратификации соглашения с Россией из парламента. Отмечалось, что этот шаг необходим для «стабилизации обстановки».