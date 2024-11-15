Сухум, 15 ноября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В ходе беспорядков у здания парламента Абхазии пострадали два человека. Об этом 15 ноября сообщил главврач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа.

Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

«Двое человек пострадали при штурме парламента. Один получил травму головы, его мы отправили в республиканскую больницу, второму наложили несколько швов на станции и отпустили», — приводит его слова «РИА Новости».

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