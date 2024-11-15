Сухум, 15 ноября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В Абхазии протестующие прорвались на территорию парламента, снеся забор грузовиком. Соответствующие кадры в пятницу, 15 ноября, опубликовал Telegram-канал «D News Абхазия».

Кадр из видео

Акция протеста проходила около правительственного здания. В какой-то момент демонстранты завели машину и начали сдавать задом в направлении ограды. В результате одна из секций оказалась выбита, после чего поток митингующих хлынули на территорию парламента.

На других кадрах, опубликованных в канале, видно, что из толпы в сторону охраняющих здание силовиков летят бутылки. На территорию парламента заехал пожарный автомобиль, который протестующие встретили палками и арматурой, пытаясь вытащить из салона водителя и выкрикивая оскорбления.

В результате сотрудники спецслужб распылили газ и начали применять дымовые шашки. Ряд СМИ сообщал о прозвучавших у здания парламента выстрелах.

Как сообщало ИА Регнум, оппозиционеры выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ, по которому российские компании смогут реализовывать на территории Абхазии свои инвестиционные проекты. 12 ноября четыре человека были задержаны за противоправные действия в отношении депутата парламента Абхазии. Родственники задержанных и представители оппозиции предприняли попытку проникнуть в здание Службы госбезопасности (СГБ) в Сухуме.

В ночь на 12 ноября демонстранты перекрыли республиканскую трассу и два моста в Сухуме. Они выступили с требованием освободить оппозиционеров, задержанных за нападение на депутата парламента.

В тот же день президент республики Аслан Бжания призвал граждан не поддаваться на провокации. Он отметил, что обеспечит безопасность и правопорядок.

15 ноября в парламенте должны были рассматривать вопрос о ратификации межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Но по решению депутатов заседание отменили.