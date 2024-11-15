Сухум, 15 ноября, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Администрация президента Абхазии готовит документ об отзыве из парламента законопроекта о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба главы Абхазии.

РИА Новости

«В настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта «О ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия», — сообщили в пресс-службе.

Решение принято «для стабилизации обстановки».

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с Россией об инвестициях. Заседание перенесли на следующую неделю из-за уличных протестов.

Против ратификации соглашения выступили сторонники оппозиции, собравшие акцию протеста. Они выдвинули ряд требований, в том числе об отказе парламента от ратификации соглашения, а также об отставке президента Абхазии Аслана Бжании.