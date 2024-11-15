* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Самара, 15 ноября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Российский певец Эдуард Шарлот (физлицо, внесённое в РФ в перечень экстремистов и террористов) на заседании Самарского областного суда продемонстрировал записку, в которой попросил прощения и изъявил желание принести пользу России. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило ТАСС.

Дарья Малеева/ТАСС певец Эдуард Шарлот (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

«Примите искренние извинения. Я осознал свои ошибки и мечтаю приносить пользу своей стране. С любовью, Эдуард», — написал подсудимый в записке, которую продемонстрировал после слушания. Рядом со своим именем он изобразил флаг России.

Суд продолжает допрос свидетелей по уголовному делу Шарлота по обвинению в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих, уничтожении официального документа и разжигании ненависти. На последнем заседании допросили родного брата музыканта Виталия. По информации издания «Газета.Ru», он рассказал, что Шарлот не боялся возвращаться в Россию, хотя предполагал, что может быть привлечён к ответственности.

На следующем заседании 22 ноября суд планирует допросить в качестве свидетеля представителя епархии Русской православной церкви.

Как передавало ИА Регнум 18 октября, суд продлил арест Шарлоту на полгода. В ходе рассмотрения уголовного дела исполнитель частично признал вину, отказавшись согласиться с обвинением в возбуждении ненависти. Он также отметил, что не уверен в верной квалификации по другим эпизодам.

Против Шарлота возбудили три уголовных дела в ноябре 2023 года. В одном из опубликованных видеороликов он разорвал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступил на неё. В другом он без одежды исполнил пародию на мотив песни «День Победы». На следующем видео певец прибил к дереву фотографию патриарха Московского и всея Руси Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. Позднее исполнитель писал покаянное письмо патриарху с просьбой простить его.