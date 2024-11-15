Вашингтон, 15 ноября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В некоторых европейских кругах и даже на Украине испытывают облегчение от того, что избранный президент США Дональд Трамп может положить конец украинскому конфликту. Об этом говорится в материале издания Politico, опубликованном в пятницу, 15 ноября.

Сергей Бобылев / РИА Новости

Как отмечает газета, переизбрание Трампа наглядно продемонстрировало нереалистичность обещаний, данных Евросоюзом Киеву. В частности, это в том числе громкие слова о готовности поддерживать ВСУ до так называемого победного конца и перспективе вступления Украины в НАТО. Действия республиканца на посту президента США помогут западным странам избавиться от обязанности выполнять то, что нереалистично, и выйти из конфликта, в котором не предвидится победы.

«Несмотря на всё открытое недовольство выборами в США и их значением для Украины, некоторые европейские круги — даже Киев, если уж на то пошло — втайне испытывают облегчение от перспективы того, что Трамп положит конец конфликту», — пишет издание.

Журналисты полагают, что выход из конфликта при посредничестве Трампа обезопасит главу киевского режима Владимира Зеленского от гнева украинских военных, разочарованных его действиями.

Со ссылкой на неназванного эксперта по внешней политике из республиканцев, знакомого с Зеленским, издание отмечает признание Киевом того факта, что победа Дональда Трампа имеет свои преимущества. Так, Камала Харрис продолжила бы курс действующего президента Джо Байдена и не смогла бы продавить соответствующие инициативы через Конгресс из-за республиканского большинства.

«У Трампа есть в этом [окончании конфликта] некий личный интерес. Он гордится тем, что является мастером заключения сделок», — заявил информатор издания.

По мнению обозревателя, безусловно, Запад не желает «восстановления оси автократов» с победой России, но не видит альтернативы этому, кроме вечного конфликта или перехода экономики на военные рельсы.

Газета The Wall Street Journal 7 ноября сообщила, что команда Трампа работает над новым планом завершения украинского кризиса. В нём предлагается заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 7 ноября заявил, что Россия не обязана выполнять какие-либо предложения США, в том числе по конфликту на Украине. Москва примет решения, которые посчитает нужными, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предвыборные обещания Трампа, не исключил, что его реальные дела будут расходиться со словами. В Кремле будут делать выводы по конкретным шагам нового американского лидера.