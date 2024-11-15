Казань, 15 ноября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. В аэропорту Казани введены временные ограничения на полёты. Об этом 15 ноября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С 13:00 мск 15 ноября временные ограничения введены на работу аэропорта Казани. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, меры необходимы для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов.

Ранее ограничения в аэропорту Казани вводились 20 октября. Воздушная гавань возобновила работу в тот же день. За время действия ограничений на запасные аэродромы в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах перенаправили пять самолётов.

Аэропорт Казани также приостанавливал приём самолётов 12 октября. За период действия ограничений на запасные аэродромы направили шесть рейсов.

10 ноября Запасные аэродромы приняли больше 30 самолётов, пока в трёх московских аэропортах действовали ограничения на приём и отправку рейсов. Меры вводились в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.