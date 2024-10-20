Казань, 20 октября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений. Об этом сообщил 20 октября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В 9:30 МСК ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропорту Казани сняты», — написал он в Telegram-канале.

Представитель компании напомнил, что они вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских бортов. За время действия ограничений на запасные аэродромы в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах перенаправили пять самолётов, следовавших в Казань.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 октября российские силы ПВО обезвредили над территорией семи регионов РФ в общей сложности 110 беспилотных летательных аппаратов украинских войск. По данным Министерства обороны, 43 дрона уничтожено над территорией Курской области, 27 — в Липецкой области, 18 — в Орловской, восемь — в Нижегородской, семь — в Белгородской, шесть — в Брянской области и один — в небе над Московской областью.

Аэропорт Казани также приостанавливал приём самолётов 12 октября. Работа воздушной гавани была возобновлена в тот же день. За период действия ограничений на запасные аэродромы направили шесть рейсов.