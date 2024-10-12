Казань, 12 октября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Аэропорт Казани приостановил приём и отправку рейсов, сообщил 12 октября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Временные ограничения введены с 08:40 мск для обеспечения безопасности полётов, пояснил представитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, ночью над российскими регионами перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников самолётного типа. Над территорией Краснодарского края было сбито 17 БПЛА, над акваторией Азовского моря — 16, над Курской областью — 12, над Белгородской областью — ещё два летательных аппарата, уточнили в Минобороны.

Ограничения на полёты вводились в казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая 3 октября. Прибывавшие рейсы из Шереметьево и Сочи перенаправили на запасной аэродром в Самару. Временно не принимал самолёты и аэропорт Бегишево в Нижнекамске.