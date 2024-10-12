Казань, 12 октября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Аэропорт Казани возобновил работу после временных ограничений, сообщил 12 октября пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

Егор Алеев/ТАСС

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые в 08:40 мск, сняты в 10:00 мск. Запасные аэродромы в Самаре, Ульяновске и Нижнекамске приняли шесть рейсов.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — добавил Кореняко.

Как сообщало ИА Регнум, ограничения на полёты также вводились в казанском аэропорту имени Габдуллы Тукая 3 октября. Прибывавшие рейсы из Шереметьево и Сочи перенаправили на запасной аэродром в Самару. Временно не принимал самолёты и аэропорт Бегишево в Нижнекамске.

В ночь на 12 октября над российскими регионами перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников самолётного типа. Над территорией Краснодарского края было сбито 17 БПЛА, над акваторией Азовского моря — 16, над Курской областью — 12, над Белгородской областью — ещё два летательных аппарата, уточнили в Минобороны.