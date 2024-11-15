Варшава, 15 ноября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN24 назвал украинскую память короткой, так как Киев забыл об оказанной ему с начала спецоперации помощи.

Kay Nietfeld/Global Look Press Владислав Косиняк-Камыш

В октябре глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что договорился с НАТО о схеме, по которой Польша передаст Киеву советские истребители МиГ-29, а альянс компенсирует их Варшаве, однако польские власти отказали в передаче самолётов. Он пожаловался, что Запад неохотно выделяет Украине военную помощь, если не видит результатов на земле.

«Нельзя сказать, что Польша не делает все, что возможно. Польша делала и продолжает делать все, что возможно». Но есть определенная черта, которую я никогда не перейду. Пределом помощи для Украины является вопрос польской безопасности», — процитировало его 15 ноября издание Tygodnik Do Rzeczy.

По его словам, если передача техники будет угрожать безопасности страны, её просто не передадут. Никакая сила не заставит Польшу сделать это, подчеркнул министр оборонного ведомства.

Он заявил, что Зеленский с начала спецоперации стремился втянуть другие страны в прямой конфликт с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, после высказываний главы киевского режима Косиняк-Камыш обвинил Украину в неблагодарности за оказанную военную помощь. По его словам, Варшава первой начала передавать оружие Киеву после начала Россией специальной военной операции.

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский 1 ноября отметил, что Польша, учитывая военную, финансовую и экономическую помощь в пропорции к ВВП страны, поставила Украине больше, чем любое другое государство. Политик добавил, что Польше необходимо думать о собственной обороноспособности, поскольку видит якобы угрозы со стороны России.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.