Варшава, 2 октября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Варшава оказала Киеву значительную военную помощь, но украинское руководство уже забыло об этом, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 2 октября порталу Wirtualna Polska.

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«Мы первые направили помощь. Это была очень крупная помощь. Германия отправила каски, а мы отправили танки», — сказал он.

Косиняк-Камыш также сообщил о провале идеи создать «Украинский легион» в Польше из беженцев с Украины, так как было слишком мало желающих вступить в это подразделение. Сообщение об этом вызвало негативную реакцию в польском обществе, добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, польские политики в последнее время неоднократно критиковали киевский режим. МИД Польши 26 сентября обвинил власти Украины в затягивании поиска и эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, устроенной бандеровцами в 1943 году.

Президент Польши Анджей Дуда 24 сентября напомнил о сотрудничестве украинских националистов с нацистской Германией и участии в Холокосте в годы Второй мировой войны. Он призвал украинское общество помнить, что у страны много «трудных тем».

Косиняк-Камыш 23 июля пригрозил, что Украину не примут в Евросоюз, пока она не решит вопросы с Польшей, касающиеся Волынской резни. Отношения между Варшавой и Киевом неидеальны, подчеркнул он.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что Польша и Украина конкурируют за внимание США. При этом он считает маловероятным, что между соседними странами будут серьёзные конфликты.