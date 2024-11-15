* Касьянова — запрещённая в России организация

Москва, 15 ноября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) может остаться без московской пятикомнатной квартиры, которую он пытался продать за 700 млн руб., сообщил 15 ноября Telegram-канал Mash.

Узнав о том, что квартира выставлена на продажу, представители организации «Ветераны России» потребовали изъять её в пользу государства. Они сообщили в Генпрокуратуру, что в начале 2000-х годов Касьянов получил эту жилплощадь как служебную.

Площадь жилья составляет 427 квадратных метров.

Как сообщало ИА Регнум, Касьянов, возглавляший правительство России в 2000–2004 годах, уехал из страны в июне 2022 года. Минюст России 24 ноября 2023 года внёс его в список иноагентов. В феврале 2024 года нежелательной была признана организация «Антивоенный Комитет России», членом которого является Касьянов.