* — организация, признанная в РФ нежелательной

Москва, 1 февраля, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Министерство юстиции РФ включило в список нежелательных организаций так называемый «Антивоенный комитет России» (организация, признанная в РФ нежелательной). Об этом сообщается на сайте ведомства.

РИА Новости / Максим Блинов

Также в перечень попали испанская La Asocicion de Rusos Libres (организация, признанная в РФ нежелательной) и французская Russie-Libertes (организация, признанная в РФ нежелательной).

Ранее Генеральная прокуратура приняла решение о признании деятельности этих организаций нежелательной на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября 2023 года Министерство юстиции включило в реестр иноагентов политика, бывшего премьер-министра РФ Михаила Касьянова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

До этого бывшего заместителя министра финансов РФ и первого зампреда Центробанка Сергея Алексашенко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) объявили в розыск по уголовной статье.

В Минюсте отмечали, что Касьянов и Алексашенко являются членами так называемого «Антивоенного комитета России» — объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики России.