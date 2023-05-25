Москва, 25 мая, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Верховный суд РФ ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС). Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

Отмечается, что Верховный суд удовлетворил иск Министерства юстиции РФ о ликвидации ПАРНАСа. Согласно позиции министерства, у ПАРНАСа нет представительств в половине российских регионов, а это обязательное требование законодательства.

В Минюсте заявили, что партия не предпринимает попыток нарастить количество региональных отделений и устранить нарушения, наоборот — ситуация только усугубляется.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Петербургский городской суд удовлетворил требование Минюста о ликвидации отделения партии ПАРНАС в Санкт-Петербурге. После начала спецоперации на Украине лидер партии Михаил Касьянов покинул Россию.