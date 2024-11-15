Вашингтон, 15 ноября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден перед инаугурацией избранного главы государства Дональда Трампа намерен обсудить с партнёрами из Евросоюза выделение дополнительной помощи Украине. Об этом заявил помощник главы вашингтонской администрации по национальной безопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что касается Украины, то у него (Байдена. — Прим. ред.) на саммите G20 в Бразилии будет возможность обсудить с коллегами из Европейского союза следующие шаги, в том числе в том, что касается увеличения [поставок] вооружений, выделения всех ресурсов, предоставленных Конгрессом, а также поиска других возможностей укрепления Украины таким образом, чтобы в лучшем виде передать эти дела следующей администрации», — подчеркнул Салливан, выступая на брифинге, который состоялся в среду, 13 ноября.

Он также заявил, что поддержка Киева со стороны Вашингтона является инвестицией в американские рабочие места и военно-промышленный комплекс, а также что США будут настаивать на усилении и продолжении финансирования Украины европейскими странами.

«Соединённые Штаты Америки в ходе этого переходного периода и после него могут поставить Украину в максимально выгодное положение на поле боя, чтобы она оказалась в максимально выгодном положении за столом переговоров для окончательной сделки», — добавил Салливан.

Как передавало ИА Регнум 14 ноября, Еврокомиссия согласовала выделение Киеву 4,1 млрд евро из Европейского фонда поддержки Украины. Транш станет вторым по счёту. Когда средства будут перечислены, общая сумма поддержки в рамках фонда поддержки за текущий год составит 16,1 млрд евро.

Немецкий предприниматель, основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком ранее заявил, что Европа будет освобождена от сторонников поддержки киевского режима после победы на выборах президента США Дональда Трампа. Украинские власти ожидают большие трудности.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.