Берлин, 8 ноября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Европа будет освобождена от сторонников поддержки киевского режима после победы на выборах президента США Дональда Трампа. Кроме того, большие трудности ожидают украинские власти, предположил немецкий предприниматель, основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский, Украина

«Европа будет освобождена следующей. Тебе конец, Владимир Зеленский», — написал Дотком в соцсети Х.

Вместе с этим он назвал ужасными главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Бизнесмен потребовал, чтобы они исчезли.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленскому нужно уйти в отставку ради государства и установления мира, заявил 7 ноября находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. Это решение в интересах Украины, добавил он. По его словам, стране нужна остановка конфликта и выборы президента.

Украина хочет справедливого завершения конфликта, заявил Владимир Зеленский. Он добавил, что идея одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа о быстром разрешении кризиса означает «потери для Украины».

Без нейтрального статуса Украины трудно представить наличие каких-то добрососедских отношений с Россией, подчеркнул президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в своё время Россия признавала границы Украины с учётом её нейтралитета, однако эти договоренности были нарушены. Теперь новые границы Украины будут зависеть от происходящих событий и мнения граждан исторических территорий России, подчеркнул Путин.