Киев, 14 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Еврокомиссия согласовала выделение Киеву 4,1 млрд евро из Европейского фонда поддержки Украины. Транш станет вторым по счёту. Об этом 14 ноября заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Christoph Soeder/Global Look Press

«ЕК отметила, что правительство выполнило необходимые индикаторы для получения этого транша. Рассчитываем на быстрое согласование решения со стороны Совета ЕС», — написал он в Telegram-канале.

Когда средства будут перечислены, общая сумма поддержки в рамках фонда поддержки за текущий год составит 16,1 млрд евро.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен воздержалась от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины в случае прекращения помощи со стороны США. Она напомнила о наличии Фонда Украины, в котором предусмотрены 50 млрд евро на макрофинансовую помощь, а также согласованный партнёрами по G7 кредит на такую же сумму, но в долларах США. Киеву этих средств хватит до 2026 года, отметила глава ЕК.

Немецкий предприниматель, основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком ранее заявил, что Европа будет освобождена от сторонников поддержки киевского режима после победы на выборах президента США Дональда Трампа. Украинские власти ожидают большие трудности.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.