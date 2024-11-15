Санкт-Петербург, 15 ноября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Сотрудники МВД России пресекли действовавшую в Санкт-Петербурге мошенническую схему, организаторы которой незаконно получили выплаты, полагающиеся участникам спецоперации, сообщили 15 ноября в пресс-службе регионального управления ведомства.

Petrov Sergey/Global Look Press

Организованная преступная группа похищала деньги из бюджета энергосбытовой компании путём трудоустройства «мёртвых душ». От их имени заключались фиктивные контракты с Минобороны РФ на прохождение военной службы.

В схеме участвовали помощник военного комиссара и его жена, а также сотрудница отдела кадров энергокомпании. Трудоустроенные «мёртвые души» «получали» ежемесячные выплаты в размере 50 тыс. рублей и единовременную выплату в размере 500 тыс. рублей. В действительности деньги забирали военный комиссар и его подельники.

«На данный момент оперативники установили двоих фиктивно трудоустроенных граждан, примерный размер ущерба бюджету превысил 1 млн рублей. Однако у оперативников есть основания полагать, что число трудоустроенных таким образом граждан может быть больше», — сообщили в ведомстве.

новость дополняется