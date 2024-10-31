Москва, 31 октября, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Мошенник обманул консьержку одного из домов на юго-востоке Москвы, представившись участником СВО. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

18 октября в полицию обратилась 65-летняя Елена (имя изменено), которая работает консьержкой в одном из домов на улице Юных Ленинцев. Женщина рассказала, что днём ранее она разместила объявление о поиске подработки. Уже на следующий день на указанный в объявлении номер позвонил незнакомый мужчина. Он объяснил ей, что якобы служит в зоне СВО, и ему нужен человек, который сможет раз в неделю покупать продукты для его пожилой мамы, которая осталась в Москве совсем одна.

Елена согласилась, мужчина передал ей номер своей матери, чтобы женщина смогла с ней познакомиться и уточнить, какие именно покупки необходимо делать. Елена позвонила по указанному телефону, трубку взяла пожилая женщина, она представилась Аллой Евгеньевной. Женщины немного поговорили и составили список необходимых продуктов,Еленазаписала все пожелания пенсионерки и попрощалась. После этого ей снова перезвонил мужчина, он попросил Елену установить приложение, которое, по его словам, помогло бы им быть на связи, ведь в зоне СВО бывают проблемы с доступом к сети. Женщина согласилась, но после установки приложения стала получать сообщения о списании денег с её карты. После этого Елена поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию.

«Сумма материального ущерба, причинённого 65-летней заявительнице, составила 25 000 рублей. 27 октября по данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «г», ч. 3, ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент следствие устанавливает владельцев счетов, на которые переводили деньги с карты консьержки.

Ранее ИА Регнум сообщало, что москвичка лишилась 159 тысяч рублей, думая, что помогает бойцу СВО. Мошенник попросил помощи для своей пожилой матери, пока сам воюет. Женщина согласилась помочь военному, но потеряла деньги.