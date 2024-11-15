Кишинёв, 15 ноября, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Молдавия может стать дешёвым рынком человеческих органов для Евросоюза. Такое мнение 14 ноября выразил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.

Иван Шилов ИА Регнум Илан Шор

«Сейчас готовятся поправки в законы для упрощения обмена человеческими органами, тканями и клетками. Наш минздрав уверен: это якобы откроет новые возможности для международного сотрудничества и принесет дополнительные доходы. Господа потрошители готовы из Молдавии сделать дешевый рынок органов для ЕС», — написал политик в Telegram-канале.

Ранее молдавские власти объявили о планах упрощения процесса посмертного изъятия органов для дальнейшей трансплантации их в Европейский союз, что, по мнению авторов инициативы, якобы «улучшит материальное положение» и общее состояние здоровья молдаван.

Шор отметил, что трансплантология является дорогой медицинской услугой и смерть малообеспеченного человека в Молдавии может быть выгодна в ЕС.

В заключение Шор задал вопрос премьер-министру Молдавии Дорину Речану и президенту Майе Санду, готовы ли они продать свои органы «по дешёвке».

Как передавало ИА Регнум, в июне 2017 года Шора приговорили в Молдавии к 7,5 года лишения свободы по делу о банковских махинациях и запретили ему покидать молдавскую территорию. В феврале 2019 года оппозиционера избрали депутатом.

В июне 2019 года он покинул Молдавию. После этого власти республики лишили Шора депутатского иммунитета и возбудили против него три уголовных дела, а также объявили в международный розыск. По данным местных СМИ, несколько лет политик жил в Израиле — стране, гражданином которой он является. С начала 2023 года Шор стал чаще приезжать в Россию, где живут его жена и дети. Политик находится под санкциями США, Великобритании, Канады и ЕС. В 2021 году оппозиционер снова стал депутатом в Молдавии.

В апреле 2023 года Апелляционный суд заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы. А в июне того же года в Молдавии запретили деятельность оппозиционной партии «Шор».

В ноябре 2023 года Кишинёв попросил Интерпол помочь задержать политика. 15 февраля 2024 года глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу сообщил, что Россия отказалась выдавать Илана Шора молдавским властям. По его утверждениям, в Москве заявили, что Интерпол не должен вмешиваться в политические, военные, религиозные и расовые вопросы.

16 мая Шор заявил, что недавно получил российский паспорт. Министр юстиции Молдавии Вероника Михайлов-Морару 25 мая 2024 года заявила, что запросила у Москвы экстрадиции Шора, но не получила ответа. Министр добавила, что ведомство пытается получить из официальных источников подтверждение заявлений Шора в СМИ о наличии у него гражданства России.