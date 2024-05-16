Москва, 16 мая, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор сообщил, что недавно получил российское гражданство. В интервью Rutube-каналу «Алгоритм» он рассказал, что подавал документы и получил российский паспорт.

РИА Новости/Максим Блинов Илан Шор

«Я его (паспорт. ― Прим. ред.) получил. Сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации», ― сказал Шор.

При этом он отметил, что не будет отказываться от имеющегося у него израильского паспорта, потому что Израиль ― это его родина.

Он также отметил, что не проживает постоянно в России.

«Я передвигаюсь, поэтому я с удовольствием будут летать в разные страны», — подчеркнул политик.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года Конституционный суд Молдавии поддержал запрос правительства страны о запрете деятельности оппозиционной партии «Шор». На момент оглашения решения политическая партия «Шор» считалась распущенной.

В апреле 2023 года лидера политического объединения Шора приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе крупных сумм денег из банков страны.

Шор 21 апреля на съезде молдавских оппозиционных депутатов в Москве объявил о создании предвыборного блока «Победа — Виктория». Он добавил, что предвыборный блок будет готовиться к выборам президента Молдавии и референдуму о вступлении в Евросоюз.

Политик пояснил, что оппозиционеры вынуждены проводить съезд в Москве, так как Молдавия, по его словам, оказалась «захваченным государством». При этом Шор назвал «узурпатором» президента Майю Санду.

Шор также заявил, что хочет восстановить отношения стратегического партнёрства с Россией, подчеркнув, что Москва добрые намерения доказывает делами. Он также заверил, что блок «Победа» «продолжит работу по восстановлению» культурных, образовательных и экономических связей, утраченных и разорванных правящей в Молдавии Партией действия и солидарности.