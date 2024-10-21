Брюссель, 21 октября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. В январе 2025 года страны ЕС активно начнут разрабатывать новый 15-й пакет антироссийских санкций, направленный на ограничения в области экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет европейский филиал издания Politico.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Страны ЕС стремятся возобновить дискуссии о том, как ударить по экономике России. Импорт российских энергоносителей растёт, с чем страны ЕС должны разобраться, ведь для них это плохой знак. ЕС уже ввёл ограничения на российскую нефть и значительно сократил закупки трубопроводного газа. Но есть множество известных лазеек, которые использует Москва, а также растущий флот трудноотслеживаемых танкеров, которые всё ещё продают российское ископаемое топливо по всему миру», — отмечено в статье.

В материале уточняется, что Венгрия сейчас существенно тормозит дискуссии подобного рода, ведь она председательствует в Совете ЕС. Тем не менее уже через пару месяцев председательство перейдёт к Польше, которая будет настроена к России намного более негативно, что ускорит процесс принятия новых санкций.

При этом, согласно данным издания, сейчас отмечается рост объёма закупок российского СПГ европейскими странами, и он даже может превысить показатели 2023 года. И это несмотря на 14-й пакет санкций, который был направлен как раз на снижение объёмов экспорта российских энергоресурсов.

Как передавало ИА Регнум, председатель правительства РФ Михаил Мишустин 16 октября заявил, что незаконные санкции против России не достигнут целей, которых хотят добиться их авторы. Он уточнил, что сейчас российская сторона сфокусировалась на раскрытии своего внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий.

Глава энергетического холдинга «Газпром» Алексей Миллер 10 октября сообщил об очень плохом состоянии европейского газового рынка без российского сырья. Ряд экспертов считают, что происходит энергетическое самоубийство Европы, с чем можно согласиться, добавил он. По его прогнозу, процесс деиндустриализации в ЕС продолжится.

Президент РФ Владимир Путин в феврале заявил, что страны ЕС рассчитывали развалить Россию, отказавшись покупать у неё газ, а теперь в европейской экономике начались необратимые негативные процессы. Он также указал на то, что США у себя создали более благоприятные условия для бизнеса, и многие компании начали переносить производство из Европы за океан.