Киев, 9 ноября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) готовит новый пакет антироссийских санкций, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в рамках своего визита в Киев.

Pool Moncloa. JM Cuadrado

«Да, мы находимся в подготовке 15-го пакета санкций против России, мы должны ужесточить меры против обхода ограничений», — сказал он на пресс-конференции.

Боррель уточнил, что Евросоюз планирует изолировать промышленные возможности России и лишить её компонентов, которые она получает от остального мира.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября Боррель прибыл в Киев, данный визит, возможно будет последним для него на этом посту. Он уточнил, что поддержка Украины со стороны ЕС была его личным приоритетом во время его мандата и останется на первом месте в повестке дня ЕС. В Киеве Боррель также призвал разрешить Украине наносить удары вглубь территории России.

Ранее газета Politico написала, что в январе 2025 года страны ЕС начнут разрабатывать новый, 15-й пакет антироссийских санкций, направленный на ограничения в области экспорта СПГ. Согласно данным журналистов, сейчас отмечается рост объёма закупок российского СПГ европейскими странами, и этот уровень поставок может превысить показатели 2023 года.

Выступая на «Валдае» 7 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что попытка Запада отправить РФ «в нокаут» и изолировать страну от мировой системы в итоге лишь доказала, что Россия нужна миру. По его словам, количество западных санкций и иных карательных мер в отношении России не имеет аналогов в истории.

Ранее российский лидер неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.