Лондон, 14 ноября, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Чешскую теннисистку Николу Бартункову отстранили от соревнований на шесть месяцев за положительные допинг-пробы на триметазидин. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

IMAGO / Anca Tepei / Global Look Press

Отмечается, что 18-летняя теннисистка сдала положительные допинг-пробы в феврале и марте. Её временно отстранили в апреле. А с 11 ноября она уже снова может принимать участие в турнирах.

Агентство пришло к выводу, что триметазидин был в загрязнённой пищевой добавке с экстрактом расторопши. Также там решили, что нарушение не было преднамеренным и в действиях спортсменки не было вины или халатности.

В 2022 году Бартункова дошла до полуфинала юниорского «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, а в 2023-м до финала юниорского Уимблдона. На момент отстранения она занимала 226-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Как передавало ИА Регнум, российскую фигуристку Камилу Валиеву за триметазидин отстранили на четыре года. Такое решение принял в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS). Он также аннулировал все достижения спортсменки с 25 декабря 2021 года и лишил наград, завоёванных после этой даты, в том числе олимпийского золота.

Одна из лабораторий заявила, что нашла в крови у Валиевой запрещённый препарат. При этом оповещение о положительной допинг-пробе провели с нарушениями.

Швейцарский суд 2 октября отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS о дисквалификации. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала решение коррумпированным и отметила, что сейчас других решений для российских спортсменов не получится добиться.