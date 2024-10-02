Москва, 2 октября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Федеральный верховный суд Швейцарии кажется достаточно коррумпированным. Об этом 2 октября заявила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Александр Демьянчук/ТАСС

Ранее швейцарский суд отклонил апелляцию российский фигуристки Камилы Валиевой на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации.

«Для меня все негативное, связанное с этими судами и странами, ожидаемо. Сейчас такая обстановка, что объективности от них ни от кого не добьешься», — процитировало Вяльбе «РИА Новости».

Она отметила, что от западных стран не стоит ждать объективной оценки спортсменов и деятелей культуры.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку подозревали в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который якобы обнаружили в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

МИД РФ назвал решение CAS вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции. В сентябре американские СМИ сообщили, что Всемирное антидопинговое агентство скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать Валиеву.