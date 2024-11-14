Москва, 14 ноября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Суд арестовал 24-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве своей матери. Об этом 14 ноября сообщила прокуратура Москвы.

Телеграм-канал Прокуратуры Хабаровского края

Отмечается, что подозреваемая вину не признала. В ходе судебного заседания она возражала против заключения под стражу и просила избрать домашний арест.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, подозреваемая пробудет под стражей 1 месяц и 30 суток — до 12 января 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября тело 47-летней женщины с окровавленной головой нашли на детской площадке в Новой Москве. По подозрению в совершении преступления задержали её дочь.

В Следственном комитете 14 ноября сообщили, что было обнаружено предполагаемое орудие убийства. По данным SHOT, это турецкий сувенирный кинжал, подаренный дочери погибшей. Рассматривается версия, что девушке не нравилось то, что мать периодически употребляла алкоголь, из-за чего между родственницами произошёл конфликт.

Также сообщалось, что подозреваемая в убийстве матери пыталась сбежать в Италию. У неё были куплены билеты в один конец.