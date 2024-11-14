Москва, 14 ноября, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Следователи обнаружили предполагаемое орудие убийства женщины, чьё тело было обнаружено 12 ноября во дворе дома в Новой Москве. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

Столичный СК

«В ходе осмотра квартиры потерпевшей обнаружено предполагаемое орудие преступления», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Telegram-канала SHOT, это турецкий сувенирный кинжал, подаренный дочери погибшей, которая сейчас проходит по делу об убийстве матери в статусе подозреваемой. 24-летнюю девушку допрашивают на полиграфе, вину она не признаёт. Рассматривается версия, что дочери не нравилось то, что мать периодически употребляла алкоголь, из-за чего между родственницами произошёл конфликт.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Щербинским районным судом города Москвы об избрании фигурантке меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в следственном управлении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Сергиевом Посаде суд арестовал 15-летнего подростка, который зарубил топором свою мать. Преступление было совершено утром 6 ноября в деревне Красная Сторожка. Подросток нанёс женщине множество ударов топором в область головы, от которых она скончалась на месте.

В Новосибирске задержали 42-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве бывшей свекрови и в попытке убить сына. Во время ссоры она ударила 85-летнюю женщину ножом в шею, отчего та умерла на месте, затем ранила 11-летнего сына.