Москва, 14 ноября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Подозреваемая в убийстве собственной матери жительница Москвы пыталась сбежать в Италию. Об этом 14 ноября сообщил Telegram-канал SHOT.

Прокуратура Москвы

По данным канала, у 24-летней девушки были куплены билеты в один конец.

Отмечается, что подозреваемую доставили в Щербинский суд Москвы для избрания ей меры пресечения. Вину она не признаёт.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября тело 47-летней женщины с окровавленной головой нашли на детской площадке в Новой Москве. По подозрению в совершении преступления задержали её дочь.

В Следственном комитете 14 ноября сообщили, что было обнаружено предполагаемое орудие убийства. По данным SHOT, это турецкий сувенирный кинжал, подаренный дочери погибшей. Рассматривается версия, что девушке не нравилось то, что мать периодически употребляла алкоголь, из-за чего между родственницами произошёл конфликт.