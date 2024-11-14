Москва, 14 ноября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил под стражей бывшего заместителя главы Минэнерго Анатолия Яновского, обвиняемого в хищении более 175 млн рублей. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Руслана Кожуру.

РИА Новости/Максим Блинов

«Суд постановил апелляционную жалобу Яновского оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения», — сказал юрист.

Таким образом, Яновский пробудет в СИЗО как минимум до 24 декабря.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Яновского стало известно 24 октября. 25 октября его отправили в СИЗО. Защита просила избрать Яновскому меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, указывая на положительные характеристики, множество госнаград и ряд хронических заболеваний экс-чиновника.

В рамках данного уголовного дела также задержали заместителя министра энергетики Сергея Мочальникова. Его обвиняют в преступлении по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Суд отправил его под домашний арест до 24 декабря.

Предварительно, в 2014–2023 годах должностные лица министерства заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт и систематически похищали бюджетные средства, выделенные на работы по ликвидации. В ходе проверки было установлено, что часть работ не была выполнена или выполнена с ненадлежащим качеством. При этом фигуранты предоставляли в Минэнерго документы с заведомо ложными сведениями о качестве и объемах работ.

Яновский занимал должность заместителя министра энергетики до 2021 года. Он курировал угольную отрасль и международную деятельность. Покинув Минэнерго, он курировал комиссию по ТЭК в администрации президента. В настоящее время Яновский — первый вице-президент Академии горных наук.