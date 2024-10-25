Москва, 25 октября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Никулинский районный суд Москвы назначил домашний арест заместителю министра энергетики России Сергею Мочальникову по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Суды общей юрисдикции города Москвы Заместитель министра энергетики России Сергей Мочальников в зале суда

Мочальникова обвиняют в преступлении по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. По домашним арестом он пробудет до 24 декабря. Ранее следователи МВД направили в суд ходатайство с соответствующей просьбой.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что Мочальникова задержали по делу о мошенничестве при ликвидации угольных шахт, он проходит по делу в качестве свидетеля.

Кроме того, в рамках уголовного дела о мошенничестве задержали и экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского. Его подозревают в хищении бюджетных средств. По информации СМИ, показания против Яновского дали фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли.

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