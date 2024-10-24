Москва, 24 октября, 2024, 09:46 — ИА Регнум. Бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщили 24 октября в правоохранительных органах.

Максим Блинов/РИА Новости Анатолий Яновский

Задержание произошло в Москве, Яновского доставили на допрос к следователям.

«По итогам допроса будет решаться вопрос о мере его пресечения», — сообщил представитель правоохранительных органов ТАСС.

По информации «Коммерсанта», показания против Яновского дали фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли.

Яновский занимал должность заместителя министра энергетики до 2021 года. Он курировал угольную отрасль и международную деятельность. Покинув Минэнерго, он курировал комиссию по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) в администрации президента. В настоящее время Яновский — первый вице-президент Академии горных наук.