Москва, 25 октября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Бывшего замглавы Минэнерго Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, отправили под стражу. Соответствующее решение 25 октября вынес Никулинский суд Москвы.

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Об избрании такой меры пресечения ходатайствовало следствие. Суд арестовал фигуранта дела на два месяца.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Яновского на срок до 24 декабря», ― сообщила судья.

Защита просила избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Адвокат указала на положительные характеристики, множество госнаград и ряд хронических заболеваний экс-чиновника.

Вину в совершении преступления Яновский не признаёт.

Как передавало ИА Регнум, о задержании Яновского стало известно 24 октября. Яновского доставили на допрос к следователям. По информации «Коммерсанта», показания против бывшего замминистра дали фигуранты дела о махинациях в угольной отрасли.

В тот же день по местам проживания Яновского правоохранители провели обыски.

В рамках этого уголовного дела также задержали заместителя министра энергетики России Сергея Мочальникова. Его обвиняют в преступлении по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Суд отправил его под домашний арест до 24 декабря.

По предварительным данным, в 2014–2023 годах должностные лица министерства заключили контракты на ликвидацию убыточных угольных шахт. Однако эти работы не были выполнены полностью.

Яновский занимал должность заместителя министра энергетики до 2021 года. Он курировал угольную отрасль и международную деятельность. Покинув Минэнерго, он курировал комиссию по ТЭК в администрации президента. В настоящее время Яновский — первый вице-президент Академии горных наук.