Киев, 14 ноября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Депутату Верховной рады Евгению Шевченко, призывавшему к переговорам с Россией, предъявили обвинение в государственной измене. Об этом 14 ноября сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

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«Служба безопасности, государственное бюро расследований и офис генерального прокурора собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата Украины», — говорится в Telegram-канале СБУ.

Ведомство утверждает, что нардеп регулярно занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах другого государства, в том числе якобы распространял фейки о том, что происходит на Украине. Также его обвиняют в публикации в октябре и ноябре этого года искажённой информации о командовании Вооружённых сил Украины (ВСУ) и общественных настроениях.

Следователи также установили, что депутат посещал Белоруссию, чтобы наладить схемы закупки электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости. Впоследствии подконтрольные ему компании продавали эти ресурсы по завышенным ценам.

Фигуранту дела грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. СБУ не назвала имя обвиняемого, но советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко уточнил, что ведомство сообщило о Шевченко.

Как передавало ИА Регнум, Шевченко ранее призвал руководство Украины приступить к переговорам с Россией о завершении конфликта. Депутат также указывал на то, что избранный президент США Дональд Трамп выступает за урегулирование кризиса.

Политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько 8 ноября заявил, что некоторые депутаты Рады начали прощупывать положение главы киевского режима Владимира Зеленского, так как оно пошатнулось после победы Трампа на выборах. Эксперт не исключил, что новая американская администрация может добиться проведения президентских выборов на Украине.