Москва, 8 ноября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского зависит от Запада, поэтому ряд депутатов Украины начинают прощупывать положение Зеленского, так как оно заметно пошатнулось после победы республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, заявил политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в разговоре с ИА Регнум.

РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко в своём Telegram-канале призвал главу киевского режима к диалогу с Россией после победы Трампа на президентских выборах в США. Шевченко также добавил, что Зеленскому, возможно, придётся уйти впоследствии, но «страна важнее личных амбиций», уточнил депутат, называя его «Вовой».

Эксперт считает, что после выборов в США и победы республиканца Трампа многие почувствовали, что положение Зеленского ухудшилось, и в первую очередь это связанно с тем, что Трамп, скорее всего, будет подходить к международной политике иначе, чем его предшественник.

«Тот подход, который сохраняли демократы во главе с действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты от Демократической партии США, а также действующей вице-президентом Камалой Харрис, он вполне устраивал украинских политиков и Зеленского, чьи полномочия закончились весной текущего года. Поэтому сейчас определённые депутаты начинают прощупывать слабые места Зеленского, потому что вся легитимность и всё его положение зиждилось на международном признании»,— заявил политолог.

Безпалько также обратил внимание на то, что Запад может потребовать от Зеленского проведения выборов на Украине, а глава киевского режима будет вынужден пойти на этот шаг, потому что именно западные партнёры поддерживают видимость его якобы законного статуса.

Что касается темы возможных переговоров России с Украиной, к которым Зеленского призвал депутат рады Шевченко, пока говорить рано, считает эксперт, так как многое ещё не до конца прояснилось.

«Теоретически такой вариант можно допустить, потому что есть мнение, что для Трампа будет предпочтительней политика заморозки. Но пока всё это только догадки. Трамп окончательно придёт к власти лишь в январе 2025 года. Все те заявления, которые он делал во время предвыборной кампании, можно расценивать как предвыборный популизм, причём радикальный предвыборный популизм, который характерен для предвыборных кампаний последних лет в США. Поэтому пока нет чёткого понимания, чего захочет и что будет делать Трамп»,— поделился мнением политолог.

Когда республиканец придёт в Белый дом и приведёт свою команду, только тогда можно будет осторожно судить о том, что он собирается делать, уточнил Безпалько. Он также сказал, что важным фактором будет являться программа и тезисы, которые озвучит Трамп.

«А демократы, которые пока остаются у власти, попытаются за последние месяцы передать Украине как можно больше денег и как можно больше оружия, а также заключить как можно больше разных договорных обязательств, которые Трамп будет обязан просто выполнять, потому что не сможет их отменить»,— заключил эксперт.

ИА Регнум передавало, что 7 ноября официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил о поддержке Зеленского со стороны США, если он решит вступить в мирные переговоры с Россией. Вашингтон при этом не намерен навязывать украинскому лидеру какие-либо сроки начала диалога.

Ранее, но в тот же день глава киевского режима заявил, что Украине не нужна помощь западных стран в организации переговоров с Россией. Он подчеркнул, что именно Украина должна решать, «что должно быть, а чего не должно быть» на повестке дня для завершения вооружённого конфликта.