Вашингтон, 14 ноября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск поддержал идею о введении пожизненного заключения для медиков, проводящих детям операции по смене пола. Соответствующий комментарий он оставил под постом в принадлежащей ему соцсети X.

Belkin Alexey/Global Look Press

Пользователь платформы призвал к пожизненному заключению врачей, меняющих пол детям. Таким образом он отреагировал на информацию газеты Times о том, что в США за последние пять лет по меньшей мере 14 тыс. детей подверглись «хирургической или химической кастрации».

«Да», — написал Маск в комментарии к посту.

Ранее Маск заявлял, что врачи обманом заставили его подписать согласие на приём его сыном Ксавье, идентифицирующим себя как женщина, блокаторов полового созревания, после чего бизнесмен «потерял» его. Как заявлял предприниматель, он не знал, что «блокаторы полового созревания на самом деле просто препарат для стерилизации».

Маск выступал за введение пожизненного заключения для родителей и врачей, принявших решение о смене пола у детей, ещё в 2023 году. Таким образом бизнесмен поддержал инициативу губернатора штата Флорида Рональда Десантиса о запрете смены пола для несовершеннолетних.

Как ранее передавало ИА Регнум, постоянное присутствие Маска рядом с избранным президентом США Дональдом Трампом стало раздражать окружение последнего. Предприниматель проводит вместе с Трампом много времени, участвует в принятии кадровых решений и регулярно напоминает о том, что сыграл важную роль в победе республиканца.

После победы на выборах Трамп назвал Маска и экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами главами будущего министерства государственной эффективности (DOGE).