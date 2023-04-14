Вашингтон, 14 апреля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение для родителей и врачей, которые решаются на смену пола детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Любой родитель или врач, который стерилизует ребёнка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь», — написал он в социальной сети Twitter.

Отмечается, что таким образом американец поддержал инициативу губернатора штата Флорида Рональда Десантиса о запрете смены пола несовершеннолетним.

Ранее стало известно, что медицинский совет штата Флорида запретил использовать блокаторы полового созревания, гормональные терапии или хирургические операции для лечения гендерной дисфории у лиц младше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Флориды Рональд Десантис подписал закон, запрещающий женщинам делать аборт после шестой недели беременности. Изменения вступят в силу только после того, как Верховный суд штата утвердит текущий запрет, который запрещает делать аборты после 15-й недели беременности.