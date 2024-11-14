Москва, 14 ноября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о рублёвых спецсчетах для иноагентов. Об этом 14 ноября сообщил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Василий Пискарёв.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Только на такие счета будут зачисляться все доходы иноагента от его интеллектуальной деятельности.​ Лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки украинской армии, будет перекрыта», — написал парламентарий в Telegram-канале.

По его словам, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Как передавало ИА Регнум, в рамках законопроекта иноагенты смогут открыть только один спецсчёт для зачисления денежных средств. При отмене статуса у них будет 15 дней на снятие денег или перевод на другой банковский счёт. Особый порядок выплат средств иноагентам коснётся доходов от произведений науки, литературы и искусства, исполнений и фонограмм, участия в программах на радио и телевидении, а также доходов от изобретений и товарных знаков.

14 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не готов давать документу оценку. Необходимо дождаться обсуждений и результатов юридических, правовых экспертиз.

По мнению политолога Константина Симонова, данная мера обяжет вернуться в Россию тех иноагентов, которые уехали за рубеж, но продолжают зарабатывать деньги в стране. Однако если иноагент находится на территории России, то у него вообще не должно возникнуть никаких проблем, так как наличие статуса не означает невозможность открытия банковского счёта, уточнил он.