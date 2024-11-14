Москва, 14 ноября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Пока что преждевременно говорить о позиции Кремля в отношении законопроекта о спецсчетах для иноагентов. Об этом 14 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

duma.gov.ru

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект об особом порядке выплат иноагентам за интеллектуальную деятельность внесут в ГД 14 ноября. Распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иноагенты смогут только после отмены статуса.

«Законопроект только поступает [в Думу]. Соответственно, потом состоится обсуждение, состоятся разные юридические, правовые экспертизы», — пояснил спикер Кремля.

Как передавало ИА Регнум, иноагенты смогут открыть только один спецсчёт для зачисления денежных средств. При отмене статуса у них будет 15 дней на снятие денег или перевод на другой банковский счёт.

Особый порядок выплат средств иноагентам коснётся доходов от произведений науки, литературы и искусства, исполнений и фонограмм, участия в программах на радио и телевидении, а также доходов от изобретений и товарных знаков.

По мнению политолога Константина Симонова, данная мера обяжет вернуться в Россию тех иноагентов, которые уехали за рубеж, но продолжают зарабатывать деньги в стране. Однако если иноагент находится на территории России, то у него вообще не должно возникнуть никаких проблем, так как наличие статуса не означает невозможность открытия банковского счёта, уточнил он.