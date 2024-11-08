Москва, 8 ноября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Новый законопроект, который разрабатывает Госдума, обяжет вернуться в Россию тех иноагентов, которые уехали за рубеж, но продолжают зарабатывать деньги в стране, причём в основном это нововведение будет направленно против тех граждан, которые находятся в шаге от уголовного наказания, заявил политолог Константин Симонов в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В нижней палате российского парламента заявили о планах рассмотреть законопроект, в рамках которого будет предложено ввести особый порядок выплаты денежных средств иноагентам, которые они получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов в РФ. В Госдуме отметили, что все доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублевый счёт, открытие которого станет обязанностью лица, внесённого в список иноагентов.

Эксперт отметил, что если иноагент находится за рубежом, ему придётся приехать в Россию для открытия банковского счёта, но только в том случае, если финансируемый из-за рубежа гражданин захочет продолжить получать доходы в РФ. Однако если иноагент находится на территории России, то у него вообще не должно возникнуть никаких проблем, так как наличие статуса не означает невозможность открытия банковского счёта, уточнил Симонов.

«Статус не предполагает изгнания человека из страны. Но если человек сам уехал из России либо считает, что он не должен находиться здесь, что он настолько не согласен с политикой российского государства, или же он считает, что уже перешёл черту простого иноагента и может попасть в категорию уголовных преступников, то это уже несколько иная история. Если мы говорим о том, что ну вот как же так, не нарушаются ли здесь права граждан России? Я думаю, что здесь о нарушении прав речь не идёт. Почему? Потому что, ещё раз говорю, если человек просто маркирован как иноагент, он может пойти в банк и открыть этот счёт. А если человек уехал из страны сознательно, соответственно, это его выбор»,— пояснил политолог.

В рамках данного законопроекта иностранным агентам необходимо будет открытие именно нового счёта, при этом вопрос личного присутствия физического лица является обязательным.

«Чтобы открыть счёт в банке, всё-таки личное присутствие пока ещё требуется. Особенно в наше время открытие счетов без личного присутствия и подписи — довольно проблемная штука. Но это не какая-то российская страшная практика. Вы попробуйте в европейской стране открыть счёт в банке, много чего интересного узнаете»,— сказал Симонов.

Что касается снятия денег со счетов российских банков за рубежом, эксперт сказал, что это сейчас хоть и затруднительно, но реализуемо, так как существуют схемы перевода, такие как криптовалюта. Технически это сложно, но возможно, если у физического лица есть счета в зарубежных банках. Однако чтобы заработанные в России деньги получить, всё равно придётся лично открывать рублёвый счёт, уточнил политолог.

В Госдуме также заявили, что существует ряд лиц, которые формально не находятся в перечне иноагентов, однако позволяют себе негативно высказываться о России. Как уточнили в нижней палате парламента, для них тоже прорабатывается специальный законопроект, который остановит их дальнейшее обогащение за счет имущества в РФ.

«Ну, это отдельный сюжет. Потому что мы должны оставаться в рамках правового государства. Здесь нужно очень четко фиксировать статус этих людей, потому что если кому-то не понравились высказывания какого-то человека, это не значит, что он должен завтра вломиться к нему в квартиру и начать там жить, мотивируя это тем, что он сказал что-то нехорошее, по его версии. С инагентами-то ведь понятно, что они получают деньги от иностранного государства, соответственно, вот вам критерии, вот вам группа»,— заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, с 11 ноября в России досрочно прекратятся полномочия иноагентов в органах власти. Лица, работающие не в интересах своей страны, не смогут представлять граждан в органах публичной власти, ранее напомнил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее, 24 октября, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв сообщил, что подконтрольные Западу иноагенты пытались дискредитировать проходящий в Казани саммит БРИКС.