Москва, 7 ноября, 2024, 08:43 — ИА Регнум. Володин: для иноагентов введут особый порядок получения авторских выплатВолодин: для иноагентов введут особый порядок получения авторских выплатГосдума России прорабатывает законопроект об особом порядке выплат средств иноагентам, осуществляющим интеллектуальную деятельность. Их обяжут открывать специальный рублёвый счёт, сообщил 7 ноября председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По его словам, рассмотрение инициативы может начаться на следующей неделе. Речь идёт о введении законодательного запрета на выплаты для лиц, признанных иностранными агентами, по авторским и смежным правам.

«Законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов», — написал Володин.

Предполагается, что доходы от творческой деятельности иноагента будут поступать на специальный рублёвый счёт. Под это требование попадут доходы от произведений науки, литературы и искусства, исполнений и фонограмм, участия в программах на радио и телевидении, а также доходы от изобретений и товарных знаков, уточнил он.

Иноагентам запретят получать деньги иным способом, подчеркнул спикер Госдумы. Он добавил, что меры прорабатываются и в отношении тех, кто не относится к иноагентам, но негативно высказывается о России из-за рубежа.

Как сообщало ИА Регнум, с 11 ноября в России досрочно прекратятся полномочия иноагентов в органах власти. Лица, работающие не в интересах своей страны, не смогут представлять граждан в органах публичной власти, ранее напомнил Володин.

Кроме того, Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов, которые имеют более 10 тыс. подписчиков. Владельцы таких каналов должны будут предоставлять информацию о себе государству. Если они этого не сделают, то с 1 января 2025 года им запретят размещать предложения о финансировании и информацию о способах такой поддержки. По словам председателя Госдумы, это повысит безопасность в цифровой среде.