Москва, 14 ноября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Первый президентский срок избранного президента США Дональда Трампа может говорить о том, что и сегодняшние его обещания по поводу России могут быть не исполнены, отметил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Gage Skidmore

«В 2016 году Трампа обвиняли в том, что он ставленник Москвы и победил благодаря вмешательству Москвы. Тогда Трамп стал обелять себя и показывать всему миру и непосредственно самим американцам, что он не российский кандидат, более того, — антироссийский»,— напомнил депутат.

Матвейчев отметил, что на Трампа и сейчас пытались повесить «пророссийскость», но это не сработало, и республиканцу удалось предстать в глазах избирателей американским патриотом.

«После инаугурации Дональда Трампа не следует ждать резкого улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Напомню, в первый срок Трампа было введено порядка 30 пакетов санкций в отношении России»,— рассказал депутат.

По словам специалиста, Республиканская партия США представляет из себя такую группу людей, которые по многим параметрам не уступают и демократам.

«Мы говорим, что демократы умеют делать цветные революции на постсоветском пространстве, но и республиканцы прекрасно здесь не отстают. При Трампе реализовывался майдан в Белоруссии, у нашего ближайшего соседа и союзника. А если представить себе, что этот майдан закончился бы успешно? Я не говорю ещё про то, что вооружение Украине при Трампе шло самыми интенсивными темпами»,— подытожил Матвейчев.

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в связи с приходом Трампа к власти в США не ожидает ожидает изменения экономической риторики США в отношении Москвы.

В июле Трамп заявил, что думал о возможном смягчении или отмене антироссийских санкций в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине после своего возможного возвращения в Белый дом. Он отметил, что из-за санкционной политики Вашингтона многие страны хуже относятся к США.