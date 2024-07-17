Нью-Йорк, США, 17 июля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Санкционная политика США привела к тому, что многие страны стали хуже относиться к Вашингтону, заявил бывший американский президент Дональд Трамп в интервью Bloomberg.

Gage Skidmore

Трамп отметил, что не любит санкции. Он признал, что когда был у власти, то считал нужным применять санкции в отношении Ирана, однако сейчас считает, что те меры «были не так уж необходимы».

«То, что мы сейчас делаем в плане санкций, приводит к тому, что все отдаляются от нас», — сказал он.

Также экс-американский лидер заявил, что думал на тему смягчения или отмены антироссийских санкций в рамках соглашения о прекращении конфликта на Украине после своего возвращения в Белый дом. Он напомнил о хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным в годы своего правления в США. Если бы ему удалось остаться в Белом доме, то и конфликта бы на Украине не произошло, добавил кандидат в президенты США.

Ранее издание Asia Times со ссылкой на прогноз главы минфина США Джанет Йеллен написало, что западные санкции против России привели к снижению привлекательности американского доллара в качестве мировой валюты. Пока страны Глобального Юга не могут полностью отказаться от доллара, однако большая часть из них уже не хочет с ним работать.

По словам главы минфина США, этому способствует политика по ослаблению американской валюты, которую проводит межгосударственное объединение БРИКС. В издании отметили, что решение администрации США о заморозке части валютных резервов России для многих из инвесторов оказалось схожим с пересечением красной линии.

Владимир Путин также отмечал, что Запад подорвал военно-политическую стабильность в мире. Он добавил, что санкциями и торговыми войнами Запад дискредитировал и ослабил ключевые рыночные институты, используя МВФ и Всемирный банк, передёргивая климатическую повестку и сдерживая развитие Глобального Юга.