Минск, 14 ноября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Демократическая партия намеренно подставила вице-президента США Камалу Харрис, выдвинув её на выборы главы государства и зная при этом, что она проиграет. Такое мнение высказал 14 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Они это понимали, и не надо было подставлять Камалу. Она что могла, то сделала — вела пропаганду, агитацию, терпела всякие издевательства, двигала Демократическую партию», — приводит его слова агентство «БелТА».

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